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محافظات

زيادة إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية بالإسكندرية.. فيديو وصور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:15 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية زيادة إقبال الناخبين في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت اللجان توافد عدد كبير من الناخبين، حيث امتدت الطوابير أمام المدارس انتظارًا لفتحها في التاسعة صباحا لبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية.

كما شهدت اللجان الانتخابية تواجدًا أمنًيا مكثفًا من قوات الجيش والشرطة لتأمينها ووضع حواجز مرورية في حرم اللجان الانتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
زيادة إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية بالإسكندرية.. فيديو وصور
زيادة إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية بالإسكندرية.. فيديو وصور
زيادة إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية بالإسكندرية.. فيديو وصور
زيادة إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية بالإسكندرية.. فيديو وصور

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