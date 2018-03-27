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مطران الكاثوليك بأسيوط يدلي بصوته في انتخابات مصر 2018.. فيديو وصور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
أدلى نيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران الكاثوليك بأسيوط، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة "3" ومقرها مدرسة خديجة يوسف بمدينة أسيوط، اليوم، الثلاثاء، بحضور عدد من القساوسة من أبناء الكنيسة الكاثوليكية بالمحافظة، داعيا جموع الشعب المصري إلى المشاركة من أجل مصر.

وقال الأنبا كيرلس إن "خروج الشعب للتصويت في الانتخابات الرئاسية من أجل مصر ومن أجل الرجل المخلص الوطني الذي لا يعرف إلا مصلحة بلده وينكر ذاته مع كل الإجراءات التي يقوم بها داخليا وخارجيا من أجل هذا البلد العظيم ورفع راية مصر عاليا، وبكل فرح أتينا نؤيده لدورة ثانية لكي يواصل ما بدأه من عمل".

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و563 ألفا و259 ناخبًا يشرف عليها 750 قاضيًا من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 497 مركزا انتخابيا يمثلون 599 لجنة فرعية بجميع أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا، بالإضافة إلى ندب 4193 من موظفي المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظة لمساعدة القضاة المشرفين على تلك اللجان.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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