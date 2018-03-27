توزيع مياه وعصائر وتيشرتات على الناخبين فى الشيخ زايد.. صور

شهد محيط اللجان الانتخابية بالشيخ زايد تواجد سيارات تابعة لأحد الداعمين للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تحث المواطنين على المشاركة في العرس الانتخابي.



ووزعت السيارات على الناخبين زجاجات المياه والعصائر وتيشرتات تحمل صور المرشح الرئاسي.



وانطلقت صباح أمس، أول أيام انتخابات الرئاسة ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 26 و27 و28، من شهر مارس الجاري، كموعد لاقتراع الناخبين بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها كلا المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.

