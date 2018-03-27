الأغنيات الوطنية تشعل حماس ناخبي شبرا الخيمة أمام اللجان

انطلق اليوم الثانى من ماراثون الانتخابات الرئاسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، والتي من المقرر أن تنتهي غدا الاربعاء، وسط إقبال من الناخبين والأغنيات الوطنية أمام اللجان الانتخابية بشبرا الخيمة.
وجاء اليوم الثاني من الانتخابات ليعبر عن كثرة نزول الناخبين أمام اللجان منذ الساعات الأولى لفتح اللجان مصحوبة بالأغاني الوطنية المعروفة.
واستقبل أفراد الأمن من الجيش والشرطة الناخبين من كبار السن لمساعدتهم للوصول إلى لجانهم الانتخابية.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية أمس الاثنين، وتستمر لثلاثة أيام تنتهى غدا الاربعاء ويتنافس في الانتخابات عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.
ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.