الأغنيات الوطنية تشعل حماس ناخبي شبرا الخيمة أمام اللجان

انطلق اليوم الثانى من ماراثون الانتخابات الرئاسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، والتي من المقرر أن تنتهي غدا الاربعاء، وسط إقبال من الناخبين والأغنيات الوطنية أمام اللجان الانتخابية بشبرا الخيمة.





وجاء اليوم الثاني من الانتخابات ليعبر عن كثرة نزول الناخبين أمام اللجان منذ الساعات الأولى لفتح اللجان مصحوبة بالأغاني الوطنية المعروفة.





واستقبل أفراد الأمن من الجيش والشرطة الناخبين من كبار السن لمساعدتهم للوصول إلى لجانهم الانتخابية.





وانطلقت الانتخابات الرئاسية أمس الاثنين، وتستمر لثلاثة أيام تنتهى غدا الاربعاء ويتنافس في الانتخابات عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



