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محافظات

وصول وسفر 1937 راكبا بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع. 

وأوضح ملاك في بيان غدا، الثلاثاء، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة وادى الكرم وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها .

كما استقبل الميناء السفينتين مسرة والنوى اكسبريس وعلى متنها 347 راكبًا و79 شاحنة بضائع و14 شاحنة عفش ركاب و 5 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن وهى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 149 راكب و 117 شاحنة بضائع و 6 شاحنة عفش ركاب و7 سيارة. 

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة Elvira Bulkar و على متنها 26 الف طن فحم بترولى اخضر قادمة من الكويت و ثلاث سفن اخرى وهى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 295 راكب و 169 شاحنة بضائع و 6 شاحنة عفش ركاب و15 سيارة وغادرت السفينتين مسرة و النوى اكسبريس و على متنهم 241 راكب و 85 شاحنة بضائع و 8 سيارة .

على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 905 راكب منهم 86 معتمرًا و3 باص عمرة و تداول 171 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة ايلة وبريدج وعلى متنها 243 راكبًا و12 برادًا و5 تريلات و2 سيارة كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 152 راكبًا منهم 41 معتمرًا و1 باص عمرة و26 برادًا و8 تريلات. 

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى ايلة ، سينا ، بريدج وعلى متنها 215 راكبًا و24 برادًا و20 تريلا فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 295 راكبًا منهم 84 معتمرًا و2 باص عمرة و45 برادًا و31 تريلا و1 سيارة.

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