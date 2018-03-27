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أخبار البلد

الجيش والشرطة ينقلون كبار السن إلى داخل اللجان بالمعصرة ..صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
شهدت اللجان الانتخابية بحى حلوان والمعصرة توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة ٢٠١٨ فى مدارس هدى شعراوي التجريبية، وزهراء حلوان الثانوية بنات، وزهراء حلوان إعدادي ثانوي، والخلفاء الراشدين الابتدائية، والخلفاء الراشدين الاعدادية بنين، ومصر الحرة، وعمر بن الخطاب، أم الأبطال، وحلوان الثانوية بنات.

فيما كانت أبرز لقطات الدقائق الأولى مشاركة غير القادرين على الحركة للإدلاء بأصواتهم، وتميزت اللجان بتعاون القوات المسلحة والشرطة مع المسنين من خلال نقلهم حتى لجانهم الانتخابية.

كما تمركز عدد من اللجان الشبابية المتطوعة أمام المقار الانتخابية، لمساعدة المواطنين للتعرف على أماكن لجانهم وارقامهم.

يذكر أنه انطلقت صباح أمس عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية بالداخل، وتستمر حتى غدا الأربعاء، وذلك في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
الجيش والشرطة ينقلون كبار السن إلى داخل اللجان بالمعصرة ..صور
الجيش والشرطة ينقلون كبار السن إلى داخل اللجان بالمعصرة ..صور
الجيش والشرطة ينقلون كبار السن إلى داخل اللجان بالمعصرة ..صور

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