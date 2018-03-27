إقبال كثيف من المواطنين على لجان الأقصر في اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018

تشهد محافظة الأقصر مسقط رأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إقبالا كثيفا من المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي انطلقت أول أمس الإثنين 26 مارس وتستمر حتى غد الأربعاء 28 مارس الجاري.



وكان شيخ الأزهر، قد أدلى بصوته أمس في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الشهيد يسري أبو عميرة بمنطقة مصر الجديدة، ودعا المصريين جميعا أن يكونوا على قدر التحدي ليثبتوا للعالم أنهم واعون بكل المشكلات والتحديات التي تحيط بمصر وتريد أن تضرب استقرارها.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

