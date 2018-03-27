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محافظات

زوجة شهيد بالمنوفية: شاركت في الانتخابات حرصًا على استكمال الحرب على الإرهاب.. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:19 ص
صدى البلد
محمد أحمد
قالت مي السيد، زوجة شهيد القوات الجوية رضا زكي شاهين، اليوم، الثلاثاء، إنها أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية باعتبار ذلك واجبا وطنيا، ولابد للجميع من النزول والمشاركة.

وأكدت السيدة أنها شاركت في الانتخابات حتى يستطيع الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال حربه على الإرهابيين في سيناء والقضاء على الإرهاب ومنع سقوط شهداء جدد تحرم منهم أسرهم.

وأضافت أن أسر الشهداء أكثر من نزلوا للانتخابات ويحرصون على المشاركة للقضاء على الإرهاب حيث ذاقوا مرار الفراق، موضحة أن ابنتها الوحيدة ملك كانت تتمنى أن تكون بلغت السن القانونية حتى تستطيع الانتخاب والمشاركة.

واستعدت محافظة المنوفية لاستقبال 2 مليون و529 ألفا و254 ناخبًا في 596 لجنة انتخابية و522 مقرا انتخابيًا، بالإضافة إلى تجهيز 12 مركزا انتخابيًا في الانتخابات الرئاسية.
زوجة شهيد بالمنوفية: شاركت في الانتخابات حرصًا على استكمال الحرب على الإرهاب.. فيديو
زوجة شهيد بالمنوفية: شاركت في الانتخابات حرصًا على استكمال الحرب على الإرهاب.. فيديو
زوجة شهيد بالمنوفية: شاركت في الانتخابات حرصًا على استكمال الحرب على الإرهاب.. فيديو
زوجة شهيد بالمنوفية: شاركت في الانتخابات حرصًا على استكمال الحرب على الإرهاب.. فيديو
زوجة شهيد بالمنوفية: شاركت في الانتخابات حرصًا على استكمال الحرب على الإرهاب.. فيديو

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