محافظ الإسكندرية لـ«صدى البلد»: العملية الانتخابية منتظمة في جميع اللجان.. صور

أجرى محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، جولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية الفرعية بالمحافظة والتقط عددا من الصور التذكارية مع الناخبين وتبادل معهم الأحاديث الجانبية حول الانتخابات.



وأكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن غرفة عمليات المحافظة تتابع على مدار الساعة جميع المستجدات بشأن سير العملية الانتخابية بجميع اللجان الفرعية بالمحافظة ولم تتلق أى شكاوى سوى تأخر 4 لجان فقط لمدة 20 دقيقة فقط.



وقال سلطان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على هامش تفقده للجان الانتخابية المنعقدة بمدرسة محمد كريم والتى تضم اللجان الفرعية أرقام 26 و27 بمنطقة سموحة، إن تأخر فتح اللجان الأربعة لم يتجاوز 20 دقيقة وسببه تعطل وصول القضاة بسبب الحالة المرورية والزحام.



وأضاف أن الإسكندرية تعتبر من أعلى المحافظات تصويتا فى اليوم الأول بإجمالي أصوات بلغ 457 ألف ناخب صوتوا فى اليوم الأول، ومن المنتظر أن يشهد اليوم الثانى كثافة أعلى فى التصويت، خاصة من قبل الشباب الذين يقومون اليوم بعمل تجمعات شبابية للتجمع والتصويت فى الانتخابات.



وذكر أن المحافظة قدمت العديد من التسهيلات لسهولة مشاركة المواطنين فى الانتخابات، وعلى رأسها السماح للموظفين بالذهاب للتصويت دون قيود، كما وفرت المحافظة أتوبيسات لنقل كبار السن بعد تواصل عدد من دور المسنين معها من أجل هذا الغرض.



وانتظمت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بأغلب اللجان الفرعية بمحافظة الإسكندرية فى يومها الثانى، وشهدت إقبالا جيدا من قبل الناخبين الذين اصطفوا فى طوابير للمشاركة فى الانتخابات وسط تعزيزات أمنية مكثفة.



كانت عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسكندرية شهدت إقبالا جيدا من قبل الناخبين فى اليوم الأول منذ بدء عملية التصويت فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى نهايتها، حيث انتظم الناخبون فى طوابير امتدت عشرات المرات أمام اللجان قبل بدء عملية التصويت انتظارا لبدء التصويت، والتى شهدت إقبالا متزايدا خاصة من كبار السن والسيدات.



وقامت قوات الأمن بتخصيص ممر خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن تسهيلا عليهم أثناء مشاركتهم فى عملية التصويت، كما وفرت كراسى متحركة لنقل ذوى الاحتياجات الخاصة لمقار لجانهم للمشاركة فى عملية التصويت، وشهدت اللجنة الانتخابية المنعقدة بمدرسة الإسكندرية الثانوية بنات بمحطة الرمل التى تضم اللجان الفرعية رقم 10 و11 إقبالا كبيرا من قبل الناخبين المقيدين بكشوف اللجنة.



وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة، بالتزامن مع بدء التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية التى تبدأ فى تمام التاسعة صباحا، حيث تم عمل حرم أمنى لمسافات كافية أمام أبواب اللجان الفرعية للتصويت استعدادا لاستقبال المصوتين.



وتضم محافظة الإسكندرية، 18 لجنة عامة و681 لجنة فرعية و407 مراكز انتخابية، بإجمالي ناخبين بالمحافظة يبلغ عددهم 3 ملايين و834 ألفا و698 ناخبا.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.