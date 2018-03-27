ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شاهد.. مسن يدلي بصوته على كرسي متحرك بشبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:12 ص
صدى البلد
رصدت عدسة "صدى البلد" حرص رجل مسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2018 بمقر لجنته الانتخابية مدرسة ناصر الصناعية بشبرا.

ووصل المسن على كرسي متحرك واصطحبه رجل الأمن التابع لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إلى داخل مقر لجنته لمساعدته في الإدلاء بصوته.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
شاهد.. مسن يدلي بصوته على كرسي متحرك بشبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018
شاهد.. مسن يدلي بصوته على كرسي متحرك بشبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018

ترشيحاتنا

شاهد.. مسن يدلي بصوته على كرسي متحرك بشبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018

مباراة مصر واليونان..بشرى سارة للوجوه الجديدة

انتخابات مصر 2018.. مسيرة حاشدة لأهالي التبين وسط هتافات: «ارفع ايدك فوق أنت مصري» ..فيديو

شريف فؤاد : تركى آل الشيخ لا يفعل إلا ما يطلبه مجلس الأهلى .. فيديو

أهالي عرب غنيم بحلوان يتوافدون على اللجان الانتخابية.. فيديو وصور

المتحدث الرسمى للنادى الأهلى : عقد الرعاية الجديد سيتجاوز نصف المليار جنيه

اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة رجال

بوتين : حريق كيميروفو إهمال إجرامي وعبثي

أقارب الشهيد المصري ضحية صاروخ الحوثي : لهذا السبب لم ننقذه

وزير العدل: مشاركة المصريين الفعالة في الانتخابات رسالة للعالم.. فيديو

محمد صبحي يدلي بصوته في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية

تعرف على أعراض الحسد و«6 طرق» للوقاية منه.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجوز تطبع قبلة على خد محافظ القاهرة: «بنحبكم وبنحب مصر».. صور

قاض يساعد مسنة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالغربية..صور

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يدلي بصوته في مصر الجديدة.. صور

توزيع مياه وعصائر وتيشرتات على الناخبين فى الشيخ زايد.. صور

توافد السيدات على لجان شبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور

فيديو

قصيدة «في حب السيسي» تلهب حماس طابور انتخابي في الإسكندرية..«فيديو»
رئيس جامعة أسيوط: إجازة نصف يوم للمشاركة في انتخابات مصر 2018 «فيديو وصور»
شاهد.. إقبال ملحوظ من الشباب على المشاركة في الانتخابات بعابدين
كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات أثناء الإدلاء بأصواتهم في «مدينتي».. فيديو
محافظ الدقهلية: كبار السن من أحرص المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟