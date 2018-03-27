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إقبال كبير من السيدات بقرى العياط فى اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:05 ص
إقبال كبير من السيدات
إقبال كبير من السيدات بقرى العياط لليوم الثاني للإنتخابات
أحمد زهران
شهدت اللجان الانتخابية بقرى ومركز العياط، إقبالًا كبيرًا من النساء لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بصوتهن في الانتخابات الرئاسية، حيث أكدن أنهن خرجن للمشاركة فى الانتخابات تلبية لنداء الوطن.

ويدلي مواطنو العياط الانتخابات في 54 مقرًا انتخابيًا، ويبلغ عدد اللجان الانتخابية 64 لجنة، ويبلغ عدد الناخبين بمركز وقرى العياط 256 ألفًا و178 ناخبًا.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
إقبال كبير من السيدات بقرى العياط فى اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018.. صور
إقبال كبير من السيدات بقرى العياط فى اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018.. صور
إقبال كبير من السيدات بقرى العياط فى اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018.. صور
إقبال كبير من السيدات بقرى العياط فى اليوم الثاني لانتخابات مصر 2018.. صور

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