أهالى الأسمرات: قليل الأصل اللى ينكر دور "السيسى".. فيديو

قليل الاصل

اللي ينكر دور السيسي والجيش



أهالى الأسمرات

جايين نرد الجميل

عملنه مساكن محترمه ونضيفه

بعد العيشه اللي كنا عايشنه

تحيا مصر#مصر_تنتخب#نازلين_نكمل_المشوار pic.twitter.com/XL4mQuri3S — MOHAMED 🇪🇬 HAREDY (@MOHAMEDHAREDY39) March 27, 2018

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو يرصد إشادة سيدات من أهالى "حى الأسمرات" بالرئيس "عبد الفتاح السيسى" وتصويتهم له في انتخابات الرئاسة، نظرا لما قدمه لهم من مساعدات وحياة آمنة.وعلقت إحدى السيدات أمام لجنتها الانتخابية قائلة: "قليل الأصل اللي ينكر دور السيسي والجيش"، بينما قالت الآخرى: "جايين نرد الجميل عمل لنا مساكن محترمة ونظيفة بعد العيشة اللي كنا عايشنها.. تحيا مصر".وقد توافد صباح اليوم، الثلاثاء، عشرات الأهالي من قاطني حي الأسمرات بالمقطم على مقار لجانهم الانتخابية بمدرسة "تحيا مصر"، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2018.وحرص الناخبون من الرجال والنساء على اصطحاب أبنائهم لتعريفهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، وقال عدد الناخبين إنهم جاءوا اليوم لرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي عرفانا منهم بدعمه لهم.وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.