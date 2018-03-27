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محافظات

تزايد الإقبال على انتخابات مصر 2018 بكفر الدوار وأبو المطامير.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:09 ص
لجان انتخابات مصر
لجان انتخابات مصر 2018
جمالات الدمنهورى
شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية تزايد إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث شهدت لجان كفر الدوار وأبو المطامير ازدحاما أمام أبواب اللجان حيث انتظر الناخبون أدوارهم للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
تزايد الإقبال على انتخابات مصر 2018 بكفر الدوار وأبو المطامير.. صور
تزايد الإقبال على انتخابات مصر 2018 بكفر الدوار وأبو المطامير.. صور
تزايد الإقبال على انتخابات مصر 2018 بكفر الدوار وأبو المطامير.. صور
تزايد الإقبال على انتخابات مصر 2018 بكفر الدوار وأبو المطامير.. صور
تزايد الإقبال على انتخابات مصر 2018 بكفر الدوار وأبو المطامير.. صور
تزايد الإقبال على انتخابات مصر 2018 بكفر الدوار وأبو المطامير.. صور
تزايد الإقبال على انتخابات مصر 2018 بكفر الدوار وأبو المطامير.. صور
تزايد الإقبال على انتخابات مصر 2018 بكفر الدوار وأبو المطامير.. صور
تزايد الإقبال على انتخابات مصر 2018 بكفر الدوار وأبو المطامير.. صور
تزايد الإقبال على انتخابات مصر 2018 بكفر الدوار وأبو المطامير.. صور

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