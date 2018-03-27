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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد «كونكورد الدولية للاستثمارات» أوجه التعاون المشترك

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:12 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
علياء فوزى
التقى خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من مجموعة "كونكورد" الدولية للاستثمارات برئاسة محمد يونس رئيس المجموعة، وذلك فى إطار قيام الوزارة بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة لها.

وقدم الوفد، فى مستهل الاجتماع، عرضًا حول الخبرات السابقة للمجموعة فى إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية والتى تمتد إلى أكثر من 23 عامًا بحجم استثمارات نحو 10.5 مليار جنيه، إلى جانب مساهمتها فى إعادة هيكلة العديد من الشركات فى مختلف المجالات.

أبدى وفد المجموعة رغبته فى التعاون والدخول فى شراكات استثمارية مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مجالات متعددة.

من جانبه، رحب الوزير بإمكانية التعاون مع المجموعة الاستثمارية، مستعرضًا الأنشطة المختلفة التى تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والفرص الاستثمارية المتاحة فى عدد من القطاعات وخاصة الصناعات المعدنية والدوائية والكيماوية، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على التعاون وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى وضع وإنجاز عمليات إعادة الهيكلة فى الشركات التابعة لها، والاستفادة من القدرات المالية والفنية والتسويقية والإدارية لدى شركات القطاع الخاص.

وأشار بدوى، إلى امتلاك الشركات التابعة للوزارة لعدد كبير من الأصول سواء إنتاجية غير مستغلة أو يتم استغلالها بمعدلات متدنية، حيث يجرى العمل حاليًا على تحسين الاستفادة منها واستغلالها على النحو الأمثل،بالإضافة إلى الأصول العقارية وعلى رأسها الأراضى التى تمثل أحد البدائل المحتملة فى تمويل مشروعات التطوير.

تابع: الوزارة تعمل على تحسين ورفع كفاءة نظم الإدارة في الشركات التابعة لها مع تطوير قدرات العاملين ومهاراتهم بما ينعكس إيجابا على إنتاجية الشركات.

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