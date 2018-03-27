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وزير العدل: مشاركة المصريين الفعالة في الانتخابات رسالة للعالم.. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:06 ص
وزير العدل
وزير العدل
مي فهمي
أشاد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بالمشاركة الفعالة للمصريين في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المشاركة تكملة لمسيرة ثورة 30 يونيو.

وقال خلال مداخلة هاتفية له بفضائية TEN، اليوم الثلاثاء، إن المصريين يعطون رسالة للعالم بالمشاركة وهي "لا للإرهاب، ونعم للتنمية الاقتصادية"، مؤكدا أن مصر بدأت مشوار التنمية ولابد من استكمالها، مناشدا المصريين استكمال المشاركة للحفاظ على مستقبل مصر ومستقبل أبنائها.

وأكد أن الإشراف القضائي يعمل بصورة جيدة، وجميع القضاة في لجانهم بدون تأخير، ولم تواجههم أي مشاكل.. والقضاة على قلب رجل واحد لمصلحة مصر.

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