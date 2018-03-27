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حوادث

مساعد وزير الداخلية يتفقد تأمين محطات المترو والقطارات.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:07 ص
مساعد وزير الداخلية
مساعد وزير الداخلية يتفقد المترو
مصطفى الرماح
تفقد اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، محطات المترو والسكة الحديد، للاطمئنان على الانتشار الشرطى والحالة الأمنية، وذلك تزامنا مع انطلاق اليوم الثانى من تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية 2018، وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، باستنفار كل الجهود الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة والانضباط والالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة الرامية للارتقاء بمستوى أداء العاملين بالأجهزة التابعة لها، وتنفيذا لسياسة الإدارة بتفعيل دور الخدمات المعينة لتنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين المبانى والمنشآت المهمة، وأمن وسلامة المواطنين، والوقوف على الإيجابيات، والعمل على تدارك السلبيات، والتأكد من تنفيذ خطة الحماية المدنية الموضوعة لتأمين تلك المنشآت التى تضطلع الإدارة بتأمينها بالخدمات النظامية والسرية بكل وسائل المواصلات المختلفة، ومتابعة عمليات الاستنفار الأمنى لكل القوات والأكمنة الثابتة والمتحركة تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.
مساعد وزير الداخلية يتفقد تأمين محطات المترو والقطارات.. صور
مساعد وزير الداخلية يتفقد تأمين محطات المترو والقطارات.. صور
مساعد وزير الداخلية يتفقد تأمين محطات المترو والقطارات.. صور
مساعد وزير الداخلية يتفقد تأمين محطات المترو والقطارات.. صور
مساعد وزير الداخلية يتفقد تأمين محطات المترو والقطارات.. صور
مساعد وزير الداخلية يتفقد تأمين محطات المترو والقطارات.. صور
مساعد وزير الداخلية يتفقد تأمين محطات المترو والقطارات.. صور

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