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أخبار البلد

أهالى حلايب وشلاتين يدعمون «السيسى» بلافتات في الشوارع.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:06 ص
أهالى حلايب وشلاتين
أهالى "حلايب وشلاتين"
دينا بدر
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا لأهالى مدينتى حلايب وشلاتين أمام اللجان الانتخابية منذ ساعات الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وتبين من الصور تجمهر الأهالى في مسيرات أمام اللجان رافعين لافتات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر أنه أمس، الاثنين، طافت مسيرات سيارات الدفع الرباعى بمدينتى حلايب وشلاتين قادمة من التجمعات البدوية للجان الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

كانت السيارات تقل أعدادا كبيرة من ابناء الجنوب الذين عبروا عن فرحتهم بالعرس الديمقراطى على طريقتهم الخاصة بالهتاف والأغانى التراثية الجنوبية ورقصة التربلة البدوية لأبناء الجنوب.

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