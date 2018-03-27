قائد الجيش في ميانمار يحث الجماعات المتمردة على الموافقة على اتفاق شامل لوقف إطلاق النار

حث قائد الجيش في ميانمار الجنرال مين أونج هلاينج الجماعات العرقية المتمردة في البلاد على الموافقة على اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، والكف عن إضاعة الوقت في مطالب وصفها بـ "المستحيلة".



وقال هلاينج -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء- إن عقودا من النزاع المسلح مع الجماعات المتمردة تسببت في تخلف ميانمار عن جيرانها في مجال التنمية، وأضاف "بدلًا من الإشارة إلى الماضي وإيجاد الأخطاء، حان الوقت لتعلم دروس الماضي والعمل على تنمية البلاد".



يشار إلى أن زعيمة ميانمار أونج سان سوتشي كانت قد أعلنت أن إنهاء الصراع مع الجماعات العرقية المسلحة على رأس أولوياتها عندما وصل حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" إلى السلطة عام 2016، لكنها تعرضت لانتقادات على واسعة النطاق بسبب تعثر عملية السلام.