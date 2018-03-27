الرئيس مون يزور الوحدة العسكرية الكورية المتمركزة في الإمارات

قام رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، بزيارة تشجيعية إلى وحدة "الأخ" العسكرية الكورية الجنوبية المتمركزة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



ونقلت وكالة أنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مون قوله اليوم/الثلاثاء/ إن وحدة "الأخ" ترمز للتعاون الدفاعي بين كوريا الجنوبية والإمارات، ويفخر بها جيش بلاده، موضحًا أن الوحدة العسكرية تستهدف رفع مستوي علاقة البلدين إلى "شراكة استراتيجية"؛ خاصة وأن كوريا الجنوبية أصبحت بلدًا شقيقا للإمارات.



وأضاف أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان أشاد بوحدة "الأخ" خلال محادثات القمة بينهما، ووصفها بأنها حجر الأساس لترقية التعاون الثنائي بين البلدين.