ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس مون يزور الوحدة العسكرية الكورية المتمركزة في الإمارات

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:07 ص
صدى البلد
ا ش ا
قام رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، بزيارة تشجيعية إلى وحدة "الأخ" العسكرية الكورية الجنوبية المتمركزة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مون قوله اليوم/الثلاثاء/ إن وحدة "الأخ" ترمز للتعاون الدفاعي بين كوريا الجنوبية والإمارات، ويفخر بها جيش بلاده، موضحًا أن الوحدة العسكرية تستهدف رفع مستوي علاقة البلدين إلى "شراكة استراتيجية"؛ خاصة وأن كوريا الجنوبية أصبحت بلدًا شقيقا للإمارات.

وأضاف أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان أشاد بوحدة "الأخ" خلال محادثات القمة بينهما، ووصفها بأنها حجر الأساس لترقية التعاون الثنائي بين البلدين.

ترشيحاتنا

اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة رجال

تعرف على أعراض الحسد و«6 طرق» للوقاية منه.. فيديو

بوتين : حريق كيميروفو إهمال إجرامي وعبثي

انتخابات مصر 2018.. إسعاف "الشرقية" تلبى نداء مرضى وتقلهم إلى لجانهم.. صور

شاهد.. إقبال السيدات على المشاركة في ثاني أيام انتخابات مصر 2018 بـ"روض الفرج"

مرصد «دعم مصر»: شمال سيناء تبدأ اليوم الثاني بطوابير أمام لجان الانتخابات الرئاسية..صور

تلفزيون أمريكا الجنوبية: مصر دخلت مرحلة جديدة في عهد السيسي

مباراة مصر واليونان.. موعد المواجهة المرتقبة والقنوات الناقلة

شاهد.."روجينا" تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بصحبة زوجها.. صور

شاهد.. ايناس نور وبناتها يدلين بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية

تعرف على حبيب أنجلينا جولي الجديد

أهالي عرب غنيم بحلوان يتوافدون على اللجان الانتخابية.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجوز تطبع قبلة على خد محافظ القاهرة: «بنحبكم وبنحب مصر».. صور

قاض يساعد مسنة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالغربية..صور

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يدلي بصوته في مصر الجديدة.. صور

توزيع مياه وعصائر وتيشرتات على الناخبين فى الشيخ زايد.. صور

توافد السيدات على لجان شبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور

فيديو

قصيدة «في حب السيسي» تلهب حماس طابور انتخابي في الإسكندرية..«فيديو»
رئيس جامعة أسيوط: إجازة نصف يوم للمشاركة في انتخابات مصر 2018 «فيديو وصور»
شاهد.. إقبال ملحوظ من الشباب على المشاركة في الانتخابات بعابدين
كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات أثناء الإدلاء بأصواتهم في «مدينتي».. فيديو
محافظ الدقهلية: كبار السن من أحرص المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟