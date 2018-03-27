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أخبار البلد

توافد السيدات على لجان شبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:12 ص
سيدات شبرا يدلون
سيدات شبرا يدلون بأصواتهن
احمد قطب
توافدت عشرات السيدات من أهالى منطقة شبرا على لجان الانتخابات منذ الدقائق الأولى من فتح اللجان صباح اليوم، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم والاحتفال بالعرس الديموقراطى، وخاصة أمام لجان مدرسة شبرا الثانوية بنات وناصر الثانوية بنات وحدائق شبرا الإعدادية.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
توافد السيدات على لجان شبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور
توافد السيدات على لجان شبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور
توافد السيدات على لجان شبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور
توافد السيدات على لجان شبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور
توافد السيدات على لجان شبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور
توافد السيدات على لجان شبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور
توافد السيدات على لجان شبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور
توافد السيدات على لجان شبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور
توافد السيدات على لجان شبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور
توافد السيدات على لجان شبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور

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