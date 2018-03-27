الرئيس الأفغاني يدعو لإسراتيجية تعاون إقليمي لمكافحة الإرهاب

حذر الرئيس الأفغاني أشرف غني، من تزايد خطر الإرهاب الذي يشكل تهديدًا على بلاده، ودول إقليمية أخرى، داعيًا للتعاون المشترك لتنفيذ إستراتيجية تعاون إقليمي ضد الإرهاب.



وقال غني - خلال مؤتمر طشقند الدولي بشأن أفغانستان، إن الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تقتصر على دولة واحدة، وأشار إلى تضحيات الشعب الأفغاني خلال هذه الحرب.



ونقلت وكالة أنباء خامة برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء، عن الرئيس غني قوله إنه تم تدمير المدارس والبنى التحتية الأخرى في بلاده ومازال هناك الكثير من التهديدات الكبيرة، لكن الشعب الأفغاني لديه القوة لمحاربة الإرهاب، مضيفا أن تنظيم "داعش" الإرهابي يضم قرابة ألفي مقاتل في أفغانستان، وأن قوات الأمن الأفغانية قتلت أكثر من ألف مسلح تابعين لداعش خلال العمليات حتى الآن.



وانطلق أمس /الاثنين/ مؤتمر طشقند الدولي حول أفغانستان تحت عنوان "عملية السلم والتعاون في مجال الأمن والتعاون الإقليمي" ويختتم اليوم.



