ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس الأفغاني يدعو لإسراتيجية تعاون إقليمي لمكافحة الإرهاب

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:09 ص
صدى البلد
ا ش ا
حذر الرئيس الأفغاني أشرف غني، من تزايد خطر الإرهاب الذي يشكل تهديدًا على بلاده، ودول إقليمية أخرى، داعيًا للتعاون المشترك لتنفيذ إستراتيجية تعاون إقليمي ضد الإرهاب.

وقال غني - خلال مؤتمر طشقند الدولي بشأن أفغانستان، إن الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تقتصر على دولة واحدة، وأشار إلى تضحيات الشعب الأفغاني خلال هذه الحرب.

ونقلت وكالة أنباء خامة برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء، عن الرئيس غني قوله إنه تم تدمير المدارس والبنى التحتية الأخرى في بلاده ومازال هناك الكثير من التهديدات الكبيرة، لكن الشعب الأفغاني لديه القوة لمحاربة الإرهاب، مضيفا أن تنظيم "داعش" الإرهابي يضم قرابة ألفي مقاتل في أفغانستان، وأن قوات الأمن الأفغانية قتلت أكثر من ألف مسلح تابعين لداعش خلال العمليات حتى الآن.

وانطلق أمس /الاثنين/ مؤتمر طشقند الدولي حول أفغانستان تحت عنوان "عملية السلم والتعاون في مجال الأمن والتعاون الإقليمي" ويختتم اليوم.

ترشيحاتنا

أفضل 6 خطوات للتخلص من رائحة الفم الكريهة نهائيا

انتخابات مصر 2018.. إسعاف "الشرقية" تلبى نداء مرضى وتقلهم إلى لجانهم.. صور

خالد بن سلمان: إيران حاولت قتل "الجبير" في واشنطن

شاهد.. ايناس نور وبناتها يدلين بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية

شاهد.. طابور الناخبين بالشروق في ثاني أيام التصويت بانتخابات مصر 2018

زاهى حواس: الإعلام الغربي يتعمد الإساءة لمصر.. فيديو

أحمد جوهر يهاجم الاتحاد المصري لكرة القدم : مصري تُبنى بالتخطيط وليس بالعشوائية

تعرف على موعد مباراة الأهلي وفريق "مارادونا" الإماراتي والقنوات الناقلة

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يدلي بصوته في مصر الجديدة.. صور

أقارب الشهيد المصري ضحية صاروخ الحوثي : لهذا السبب لم ننقذه

المتحدث الرسمى للنادى الأهلى : عقد الرعاية الجديد سيتجاوز نصف المليار جنيه

تعرف على حبيب أنجلينا جولي الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجوز تطبع قبلة على خد محافظ القاهرة: «بنحبكم وبنحب مصر».. صور

قاض يساعد مسنة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالغربية..صور

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يدلي بصوته في مصر الجديدة.. صور

توزيع مياه وعصائر وتيشرتات على الناخبين فى الشيخ زايد.. صور

توافد السيدات على لجان شبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور

فيديو

قصيدة «في حب السيسي» تلهب حماس طابور انتخابي في الإسكندرية..«فيديو»
رئيس جامعة أسيوط: إجازة نصف يوم للمشاركة في انتخابات مصر 2018 «فيديو وصور»
شاهد.. إقبال ملحوظ من الشباب على المشاركة في الانتخابات بعابدين
كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات أثناء الإدلاء بأصواتهم في «مدينتي».. فيديو
محافظ الدقهلية: كبار السن من أحرص المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟