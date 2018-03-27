ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

سيارات لنقل الناخبين في ثاني أيام انتخابات مصر 2018 بالمنوفية.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:13 ص
صدى البلد
محمد احمد
وفرت أمانة الباجور، بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، سيارات لنقل الناخبين مجانا إلى مراكز الاقتراع للتيسير علي المواطنين، في ثاني أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.

واستعدت محافظة المنوفية لاستقبال 2 مليون و529 الفا و254 ناخبا في 596 لجنة انتخابية و522 مقرا انتخابيا بالإضافة إلي تجهيز 12 مركزا انتخابيا في الانتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
سيارات لنقل الناخبين في ثاني أيام انتخابات مصر 2018 بالمنوفية.. صور
سيارات لنقل الناخبين في ثاني أيام انتخابات مصر 2018 بالمنوفية.. صور
سيارات لنقل الناخبين في ثاني أيام انتخابات مصر 2018 بالمنوفية.. صور
سيارات لنقل الناخبين في ثاني أيام انتخابات مصر 2018 بالمنوفية.. صور
سيارات لنقل الناخبين في ثاني أيام انتخابات مصر 2018 بالمنوفية.. صور

ترشيحاتنا

خالد بن سلمان: إيران حاولت قتل "الجبير" في واشنطن

تعرف على موعد مباراة الأهلي وفريق "مارادونا" الإماراتي والقنوات الناقلة

أهالى حلايب وشلاتين يدعمون «السيسى» بلافتات في الشوارع.. صور

شريف فؤاد : تركى آل الشيخ لا يفعل إلا ما يطلبه مجلس الأهلى .. فيديو

تسريب جديد لمحللي "اون سبورت"

اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة رجال

رواد التواصل عن تصويت أقارب الشهداء: شدى حيلك يا بلد..صور

خالد الغندور : أزمة كبيرة داخل أسوار النادي الأهلي

وزير التعليم العالي يكشف سر اصطحابه لأحفاده خلال إدلائه بصوته في الانتخابات .. فيديو

رئيس الوزراء: أتوقع زيادة الإقبال على لجان الانتخابات بعد الظهيرة..فيديو

مباراة مصر واليونان.. موعد المواجهة المرتقبة والقنوات الناقلة

براد بيت يغير نمط حياته بعد تخلصه من حب أنجلينا جولي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجوز تطبع قبلة على خد محافظ القاهرة: «بنحبكم وبنحب مصر».. صور

قاض يساعد مسنة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالغربية..صور

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يدلي بصوته في مصر الجديدة.. صور

توزيع مياه وعصائر وتيشرتات على الناخبين فى الشيخ زايد.. صور

توافد السيدات على لجان شبرا في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور

فيديو

قصيدة «في حب السيسي» تلهب حماس طابور انتخابي في الإسكندرية..«فيديو»
رئيس جامعة أسيوط: إجازة نصف يوم للمشاركة في انتخابات مصر 2018 «فيديو وصور»
شاهد.. إقبال ملحوظ من الشباب على المشاركة في الانتخابات بعابدين
كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات أثناء الإدلاء بأصواتهم في «مدينتي».. فيديو
محافظ الدقهلية: كبار السن من أحرص المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟