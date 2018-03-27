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أخبار العالم

هيئة الإذاعة اليابانية: قطار كوري شمالي يغادر بكين وسط تكهنات بزيارة كيم جونج أون

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:10 ص
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) اليوم /الثلاثاء/ أن قطارا، يعتقد أنه من كوريا الشمالية، غادر العاصمة الصينية بكين، في ظل تكهنات بزيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أو مسؤول كبير شمالي للصين.

وذكر تليفزيون (أن أتش كيه) أنه تم رصد تحرك عشرات السيارات تحت حراسة أمنية مشددة من دار ضيافة تابع للدولة بالعاصمة بكين، فيما عرض التليفزيون مشاهد لقطار أخضر اللون يغادر محطة بكين، وهو اللون الذي يميز قطارات كوريا الشمالية.

يشار إلى أنه من المقرر أن يجتمع زعيم كوريا الشمالية مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي في غضون أسابيع، كما من المتوقع أن يجتمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر مايو القادم.
وتعد الصين واحدة من أهم حلفاء كوريا الشمالية، لكن العلاقات بين البلدين توترت بسبب تطوير كيم للأسلحة النووية والصواريخ طويلة المدى، والضغوط الدولية على بكين لتطبيق عقوبات على بيونج يانج.

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