رئيس غرفة عمليات الجيزة: انتظام العمل بلجان الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

أكد اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام محافظة الجيزة رئيس غرفة العمليات المركزية المنوطة بمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، انتظام العمل في لجان الاقتراع وأنه لا توجد أي معوقات مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تسير بكل سهولة ويسر، حيث فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحا.



وتوقع همام ـ فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء ـ زيادة في الإقبال من الناخبين اليوم وغدا..مشيرا إلى أن اليوم الأول للانتخابات شهد إقبالا من الناخبين فى المراكز والمدن مثل العياط والصف واطفيح والبدرشين والواحات البحرية.



يذكر أن إجمالى الناخبين بالمحافظة يصل إلى 2ر5 مليون ناخب تم توزيعهم على خمس لجان عامة و983 لجنة فرعية و567 مركزا انتخابيا وأن اللجان العامة تشمل مركز البحوث الزراعية بالدقي ويضم 283 لجنه فرعية ومركز شباب الشيخ زايد ويضم 65 لجنه فرعية ومركز شباب أبو النمرس ويضم 112 لجنه فرعية ونادى العياط الرياضى ويضم 156 لجنة فرعية والمتحف الزراعي بالدقى ويضم 367 لجنه فرعية.



وقد بدأت لجان الاقتراع أعمالها على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لليوم الثاني على التوالي، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.



ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

