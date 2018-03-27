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رياضة

لاعب المقاصة أولى صفقات الزمالك فى الصيف

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:50 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
بات البوركينى إيريك تراورى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم "صدى البلد" أن إيهاب جلال، المدير الفنى للأبيض، نجح فى إقناع اللاعب بالانتقال إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة، وطالب اللاعب البوركينى بإنهاء الأمور الخاصة بالانتقال مع مسئولى المقاصة، خصوصا أنه مرتبط بعقد مع ناديه الحالى.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة حسم الصفقة بشكل رسمى، من خلال جلسة تعقد بين مسئولى الناديين يتم الاتفاق خلالها على المقابل المادى الخاص بإتمام انتقال إيريك تراورى إلى الزمالك.

كان إيهاب جلال وضع إيريك تراوري على رأس قائمة الصفقات التي يسعى للتعاقد معها في الموسم الجديد على حساب أي من الأفارقة الموجودين في الفريق فى ظل الإمكانيات الجيدة التى يمتلكها اللاعب.

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