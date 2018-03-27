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أخبار البلد

إقبال كثيف على لجان الصف فى انتخابات مصر 2018..فيديو وصور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:51 م
صدى البلد
عدسة : كريم محمد
شهدت لجان دائرة الصف بالجيزة إقبالا كثيفا ملحوظا من اهالي المنطقة، وسط تأمين وتواجد قوات الأمن من الجيش و الشرطة، وحرص الاهالي على التواجد أمام اللجان منذ الصباح الباكر مع فتح أبواب اللجان في ثاني أيام الانتخابات.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وتبلغ عدد لجان انتخابات الرئاسة بالجمهورية، 13 ألفا و706 لجان، وذلك لاستقبال 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وهم المقيدون بقاعدة بيانات الناخبين ولهم حق التصويت، على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

إقبال كثيف على لجان الصف فى انتخابات مصر 2018..فيديو وصور
إقبال كثيف على لجان الصف فى انتخابات مصر 2018..فيديو وصور
إقبال كثيف على لجان الصف فى انتخابات مصر 2018..فيديو وصور
إقبال كثيف على لجان الصف فى انتخابات مصر 2018..فيديو وصور
إقبال كثيف على لجان الصف فى انتخابات مصر 2018..فيديو وصور

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