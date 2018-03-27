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أخبار العالم

مسئول روسي يركع على ركبتيه طالبا السماح بعد كارثة حريق كيميروفو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:44 م
سيرجي تسيفيليف
سيرجي تسيفيليف
محمد عثمان
قام نائب محافظ إقليم كوزباس الروسي، سيرجي تسيفيليف، اليوم الثلاثاء، بالركوع على ركبتيه أمام مواطني مدينة كيميروفو، طالبًا السماح على كارثة اندلاع حريق في أحد المراكز التجارية بالمدينة والذي أودى بحياة 64 شخصا.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، شهد الميدان الرئيسي بمدينة كيميروفو، صباح اليوم، مسيرة كبيرة من قاطني المدينة، حيث طالب ممثلو إدارة المدينة الحشود بالتفرق ولكن الطلب قوبل بالرفض.

وحاول تسيفيليف التحدث إلى الجمهور باستخدام مكبر الصوت، إلا أن المكبر كان معطلًا حيث اضطر تسيفيليف إلى التوجه للجمهور مباشرة قائلًا "أريد أن أطلب السماح منكم".

وعلى نحو غير متوقع، ركع "تسيفيليف" على ركبتيه لمدة عشر ثوان تقريبا وقال: "منذ فترة طويلة في روسيا كان الناس يركعون طلبا للمغفرة". وقد قوبل تصرف تسيفيليف بالتصفيق الحاد من جانب الجمهور.

واقترح المسئول الروسي بتشكيل مجموعة عمل من المسئولين وأقارب الضحايا لتولي مسار التحقيقات في الحادث، وكذلك لإعداد نصب تذكاري للضحايا.

ويعد حريق كيميروفو الذي أودى بحياة 64 شخصًا واحدا من أكبر أربعة حوادث في روسيا منذ 100 عام، إلى جانب حرائق في مديرية الشؤون الداخلية في سامارا (1999، 57 ضحية)، في دار لرعاية المسنين في قرية كاميشيفسكايا في إقليم كراسنودار (2007، 63 ضحية) وفي نادي لامي هورس في بيرم (2009، 153 ضحية).
المسئول الروسي لحظة ركوعه على ركبتيه المسئول الروسي لحظة ركوعه على ركبتيه

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