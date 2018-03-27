تقسيم موظفي تعليم الجيزة إلى مجموعات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

أصدرت إلهام أحمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمرًا إداريًا لجميع مديرى الإدارات التعليمية بالجيزة، وكذلك مديرى عموم ديوان عام المديرية ، بوضع خطة لتقسيم الموظفين للذهاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فى مجموعات، والعودة إلى عملهم، طوال أيام الانتخابات ، للمساهمة فى تحقيق الإيجابية الانتخابية وسلامة العمل.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنها تشارك في الانتخابات الرئاسية بعدد٥١٢ مقر إنتخابى من المدارس ، وعدد ١٥٥٠ من الإداريين والمعلمين للعمل في اللجان الإنتخابية ، وداخل كل مقر انتخابي يتواجد مدير المدرسة ويرافقه عدد ٢ من العمال ، كما تتواجد غرفة عمليات داخل كل إدارة تعليمية لمتابعة أعمال الانتخابات.



وانطلقت امس الاثنين الانتخابات الرئاسية ، ومن المقرر أن تستمر اجواء الانتخابات بجميع انحاء الجمهورية حتى مساء غد الاربعاء.