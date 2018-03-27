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أخبار البلد

تقسيم موظفي تعليم الجيزة إلى مجموعات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:46 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أصدرت إلهام أحمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمرًا إداريًا لجميع مديرى الإدارات التعليمية بالجيزة، وكذلك مديرى عموم ديوان عام المديرية ، بوضع خطة لتقسيم الموظفين للذهاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فى مجموعات، والعودة إلى عملهم، طوال أيام الانتخابات ، للمساهمة فى تحقيق الإيجابية الانتخابية وسلامة العمل.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنها تشارك في الانتخابات الرئاسية بعدد٥١٢ مقر إنتخابى من المدارس ، وعدد ١٥٥٠ من الإداريين والمعلمين للعمل في اللجان الإنتخابية ، وداخل كل مقر انتخابي يتواجد مدير المدرسة ويرافقه عدد ٢ من العمال ، كما تتواجد غرفة عمليات داخل كل إدارة تعليمية لمتابعة أعمال الانتخابات.

وانطلقت امس الاثنين الانتخابات الرئاسية ، ومن المقرر أن تستمر اجواء الانتخابات بجميع انحاء الجمهورية حتى مساء غد الاربعاء.

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