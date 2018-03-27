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سعر خيالى لإطلالة النجمة العالمية «بيونسيه».. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:00 م
بيونسيه
بيونسيه
هاجر هانئ
نشرت النجمة العالمية بيونسيه صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ظهرت بيونسيه بإطلالة ناعمة من علامة "Temperley London"، حيث ارتدت فستانا أبيض مزينا بالرسومات البسيطة وبلغ سعره 1.000 دولار أمريكي، ونسقت معه حذاءً شفافا تميز بحبيبات الكريستال من توقيع Tom Ford بـ1.250 دولار أمريكي، وحقيبة يد بلون زهري من "Delvaux" يبلغ ثمنها نحو 5.900 دولار أمريكي.

فيما اختارت النجمة العالمية طلاء شفاه باللون الأسود وتسريحة شعر بسيطة متناسقة مع إطلالتها.
سعر خيالى لإطلالة النجمة العالمية «بيونسيه».. صور
سعر خيالى لإطلالة النجمة العالمية «بيونسيه».. صور
سعر خيالى لإطلالة النجمة العالمية «بيونسيه».. صور
سعر خيالى لإطلالة النجمة العالمية «بيونسيه».. صور

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