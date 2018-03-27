بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي تتفقد اللجان الانتخابية بالإسكندرية..صور

تفقدت بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي،اليوم الثلاثاء،عددا من اللجان الانتخابية بشرق الإسكندرية، للوقوف على سيرها بمرافقة عدد من نواب البرلمان،وذلك لليوم الثاني على التوالي.



كان الاتحاد الأفريقي، أعلن عن إرسال بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر بدعوة من الحكومة واللجنة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية، يترأسها عبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية السابق لجمهورية مالي.



وتضم البعثة أربعين مراقبًا لمراقبة وتقييم إجراء الانتخابات في مصر بما يتماشى مع مبادئ الاتحاد الإفريقي لإجراء انتخابات ديمقراطية في إفريقيا،والمساهمة في تعميق الديمقراطية والانتخابات الديمقراطية في القارة.