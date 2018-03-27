ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. مسيرات حاشدة بشوارع الإسكندرية في طريقها للجان الانتخابية

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:44 م
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
آيات أحمد
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات مصورة لبعض المسيرات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسكندرية، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

وأظهرت اللقطات عددا كبيرا من الشباب الناخبين يخرجون في مسيرة، بشوارع المحافظة في طريقهم للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وهم يحملون علم مصر وسط أجواء احتفالية.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

ترشيحاتنا

إقبال كثيف على لجان الصف فى انتخابات مصر 2018..فيديو وصور

الأهلي في مواجهة ودية نارية أمام "فجيرة " مارادونا

الليلة.. البرازيل تواجه ألمانيا بذكريات 7 / 1

المتحدث الرسمى للنادى الأهلى : عقد الرعاية الجديد سيتجاوز نصف المليار جنيه

شاهد.. رقص رجل على كرسي متحرك أمام لجنة بالزمالك

تعرف على «عمل» يضمن لك دوام العافية في الدنيا والآخرة

خالد بن سلمان: إيران حاولت قتل "الجبير" في واشنطن

اللجنة المنظمة تقرر تأجيل إذاعة مباراة الأهلي والفجيرة

مريهان حسين في إطلالة جديدة أمام مصطفى شعبان

شريف فؤاد يعلن عن تفاصيل مدينة الاهلى الرياضية الجديدة .. فيديو

الصحة: وفاة ناخبة بحلوان.. وعلاج 104 حالات مرضية حتى الآن

مباراة مصر واليونان..بشرى سارة للوجوه الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسيرة نسائية بشبرا لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.. صور

إقبال كثيف على لجان الصف فى انتخابات مصر 2018..فيديو وصور

طلاب المنصورة: "قف في طابور الناخبين بدلا من اللاجئين".. صور

ذوو الاحتياجات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في أبو النمرس.. صور

25 لاعبًا مصريًا بالوطن العربي وأفريقيا سجلوا 68 هدفا وصنعوا 50.. أرقام وصور

فيديو

رئيس لجنة بأسيوط: المواطنون مهتمون بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو
شاهد.. مسيرات حاشدة بشوارع الإسكندرية في طريقها للجان الانتخابية
شاهد.. السيدات يتصدرن المشهد الانتخابى فى ثانى أيام التصويت
ناخبو الجمالية يصطفون فى طوابير أمام اللجان.. فيديو
شاهد.. ناخبة قعيدة تطلق الزغاريد عقب إدلائها بصوتها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟