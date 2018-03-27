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محافظات

مسيرة لأطفال كفرالبطيخ على أنغام قالوا إيه..صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:49 م
مسيرة لاطفال كفرالبطيخ
مسيرة لاطفال كفرالبطيخ بدمياط
زينب مختار
نظم عدد من أطفال مركز كفرالبطيخ التابع لمحافظة دمياط، اليوم، مسيرة بالإعلام على أنغام الأغاني الوطنية وطافوا عدد من لجان كفرالبطيخ، لحث المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وردد الأطفال أغنيه قالوا إيه حاملين علم مصر، ووزع الأهالى الحلوى على الأطفال، وشجعوهم على استكمال مسيرتهم.

وانضم للمسيرة الكثير من أهالى كفرالبطيخ من الناخبين وتحولت إلى مسيرة شعبية.
مسيرة لأطفال كفرالبطيخ على أنغام قالوا إيه..صور
مسيرة لأطفال كفرالبطيخ على أنغام قالوا إيه..صور

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