مسيرة لأطفال كفرالبطيخ على أنغام قالوا إيه..صور

نظم عدد من أطفال مركز كفرالبطيخ التابع لمحافظة دمياط، اليوم، مسيرة بالإعلام على أنغام الأغاني الوطنية وطافوا عدد من لجان كفرالبطيخ، لحث المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وردد الأطفال أغنيه قالوا إيه حاملين علم مصر، ووزع الأهالى الحلوى على الأطفال، وشجعوهم على استكمال مسيرتهم.



وانضم للمسيرة الكثير من أهالى كفرالبطيخ من الناخبين وتحولت إلى مسيرة شعبية.