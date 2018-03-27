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محافظات

إقبال كبير على اللجان بالمنيا فى اليوم الثانى لانتخابات مصر 2018

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:47 م
لجان انتخابات مصر
لجان انتخابات مصر 2018
ايمن يونس
احتشد عدد من أهالى محافظة المنيا، أمام اللجان الفرعية بالمحافظة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الثلاثاء، فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية، حيث شارك مختلف طوائف المجتمع فى عملية التصويت .

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 ، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل ، ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع .

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
إقبال كبير على اللجان بالمنيا فى اليوم الثانى لانتخابات مصر 2018
إقبال كبير على اللجان بالمنيا فى اليوم الثانى لانتخابات مصر 2018
إقبال كبير على اللجان بالمنيا فى اليوم الثانى لانتخابات مصر 2018
إقبال كبير على اللجان بالمنيا فى اليوم الثانى لانتخابات مصر 2018
إقبال كبير على اللجان بالمنيا فى اليوم الثانى لانتخابات مصر 2018

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