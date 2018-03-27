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مدير أمن الفيوم يتفقد قوات التأمين في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:51 م
مدير امن الفيوم يتفقد
مدير امن الفيوم يتفقد تأمين لجان الانتخابات
الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد اللواء خالد شلبي، مساعد الوزير مدير أمن الفيوم، جميع مقار اللجان الانتخابية الرئاسية بدائرة المحافظة، لمتابعة الحالة الأمنية باللجان وسير العملية الانتخابية وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة.

كما نبه مدير أمن الفيوم على القوات بحسن التعامل مع الناخبين ومساعدة كبار السن والتواجد خارج مقار اللجان للتأمين وتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما يخل بالأمن العام وانتظام العملية الانتخابية.


مدير أمن الفيوم يتفقد قوات التأمين في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور
مدير أمن الفيوم يتفقد قوات التأمين في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور
مدير أمن الفيوم يتفقد قوات التأمين في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور
مدير أمن الفيوم يتفقد قوات التأمين في ثاني أيام انتخابات مصر 2018.. صور

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