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أخبار البلد

متحدث المترو يدلي بصوته في شبرا الخيمة: مسؤولية وواجب وطني «صور»

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:48 م
صدى البلد
سامى عبد الرحمن
أدلى الزميل احمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام بشركة مترو الأنفاق صوته في الإنتخابات الرئاسية المصرية ، صباح اليوم الثانى ، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة عمر بن عبد العزيز بشبرا الخيمة.

وأكد عبد الهادي أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني ومسئولية يتحملها كل مواطن تجاه بلده حتى نستطيع معًا استكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، لافتا إلى أن مصر شهدت على مدار الـ4 سنوات الماضية عمليات إصلاح اقتصادية غير مسبوقة.

ودعا متحدث المترو جموع الشعب المصري بالتوجه إلى لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم وعدم مقاطعة الانتخابات حتي يستطيع المصريون نقل صورة مصر الديمقراطية أمام العالم .

مؤكدًا حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها ، وان هناك شباب مصريين متطوعين لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والبحث من خلال الرقم القومي لمعرفة اللجنة الانتخابية لكل مواطنة. وتقديم كافة المساعدات لهم. وينطلق اليوم الثلاثاء 26 مارس الثانى من أيام الانتخابات الرئاسية عام 2018 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء وتستمر حتى غدًا الأربعاء 28 مارس .
متحدث المترو يدلي بصوته في شبرا الخيمة: مسؤولية وواجب وطني «صور»
متحدث المترو يدلي بصوته في شبرا الخيمة: مسؤولية وواجب وطني «صور»

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