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محافظات

طلاب تربية الغردقة يحتشدون أمام اللجان

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:52 م
طلاب تربية الغردقة
طلاب "تربية الغردقة"
محمد الشريف
شهدت لجان مدينة الغردقة، إقبالا كببرا من طلاب كلية التربية بالغردقة، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وطاف طلاب كلية التربية على أغلب لجان دائرة قسم ثان الغردقة، وسط إذاعة الأغانى الوطنية، ورفعوا لافتات وارتدوا تيشرتات مكتوب عليها " انزل شارك " " مصر أولا".

يبلغ عدد الناخبين فى محافظة البحر الأحمر 336 ألفا و954 مواطنا يصوتون فى 110 لجان فرعية تشرف عليها 8 لجان عامة و109 مراكز انتخابيا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
طلاب تربية الغردقة يحتشدون أمام اللجان
طلاب تربية الغردقة يحتشدون أمام اللجان
طلاب تربية الغردقة يحتشدون أمام اللجان
طلاب تربية الغردقة يحتشدون أمام اللجان

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