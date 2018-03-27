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أخبار البلد

«مصر للطيران» تسمح للعاملين بالانصراف مبكرا للمشاركة في انتخابات الرئاسة

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:48 م
أرشيفية
أرشيفية
نورهان خفاجي
سمحت الشركة الوطنية مصر للطيران، بانصراف العاملين، بمختلف شركاتها وقطاعاتها، قبل مواعيدهم الرسمية، لتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بصوتهم.

وقالت مصادر بالشرطة الوطنية، إنه تم صرف العاملين بالشركات والقطاعات التابعة لمصر للطيران، قبل الموعد المحدد، تشجيعا على التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم وممارستهم حقهم الدستوري، مؤكدة أن ذلك لم يؤثر على سير العمل بقطاعات الشركة.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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