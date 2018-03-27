«اكزو نوبل» تبيع أنشطة كيماويات لكارلايل مقابل 10.1 مليار‭ ‬يورو

اتفقت "اكزو نوبل" على بيع أنشطة الكيماويات المتخصصة التابعة لها إلى مستثمرين بقيادة شركة الاستثمار المباشر الأمريكية كارلايل مقابل 10.1 مليار يورو (12.6 مليار دولار) شاملة الديون في خطوة مهمة للشركة الهولندية التي تواجه صعوبات للتعافي من عام صعب في 2017.



وستتيح صفقة البيع لكارلايل وصندوق جي. آي. سي للثروة السيادية في سنغافورة بسعر أفضل قليلا من المتوقع لاكزو التركيز على الأنشطة الرئيسية في مجال الدهانات.



وتأتي الصفقة وفاء بأحد أهم تعهدات اكزو نوبل في إطار دفاعها في مواجهة عرض استحواذ من منافستها "بي. بي جي اندستريز" بقيمة 26 مليار يورو (32 مليار دولار).



كما قد تسهم في إصلاح العلاقات المتوترة مع المساهمين الذين استاءوا من رفض العرض المذكور.



وقال تيري فانلانكر، الرئيس التنفيذي لاكزو، الذي تولى منصبه في يوليو الماضي بعد معركة عرض الشراء، إنه يتوقع عائدا صافيا من الصفقة 7.5 مليار يورو وتعهد أن تعود "الأغلبية العظمى" من المبلغ للمساهمين.



وأضاف أن اكزو استخلصت تعهدات من كارلايل بأن يظل المقر الرئيسي لشركة الكيماويات في هولندا لكن كارلايل لم تلتزم بالإبقاء على جميع العاملين في الشركة بهولندا وعددهم 2500 موظفا.



وقالت اكزو إن الاتفاق رهن موافقات تنظيمية ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.