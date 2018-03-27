انتخابات الرئاسة 2018.. سيدات عابدين يضربن أروع الأمثلة فى حب مصر

واصلت سيدات عابدين تقديم أروع الأمثلة، حيث خرجن للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2018 التى انطلقت أمس، الاثنين، وتستمر حتى غد،الأربعاء، وسط أجواء تغمرها البهجة.



وشهدت لجان مدرسة محمد فريد الابتدائية لليوم الثاني إقبالا ملحوظا من سيدات عابدين، وذلك للمشاركة فى الانتخابات وسط حراسة من رجال الشرطة والجيش.



وحرصت السيدات أيضا على مساعدة رجال الأمن في توصيل كبار السن إلى مقارهم الانتخابية دون أى تجاوزات أو مضايقة.



وقالت إحدى السيدات إنها متواجدة من أمس أمام اللجان الانتخابية لمساعدة وإرشاد الناخبين كبار وصغار، مؤكدة أن هذا التطوع واجب عليها وعلى كل مصري محب لوطنه وداعم للاستقرار.



وطالبت السيدة المصريين بالنزول والمشاركة فى العملية الانتخابية بغض النظر عن اختياراتهم، مؤكدة أن نزولهم بمثابة رصاصة فى وجه كل كاره ومتربص بمصر.

