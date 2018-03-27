ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

انتخابات الرئاسة 2018.. سيدات عابدين يضربن أروع الأمثلة فى حب مصر

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:18 م
صدى البلد
الديب أبوعلى
واصلت سيدات عابدين تقديم أروع الأمثلة، حيث خرجن للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2018 التى انطلقت أمس، الاثنين، وتستمر حتى غد،الأربعاء، وسط أجواء تغمرها البهجة.

وشهدت لجان مدرسة محمد فريد الابتدائية لليوم الثاني إقبالا ملحوظا من سيدات عابدين، وذلك للمشاركة فى الانتخابات وسط حراسة من رجال الشرطة والجيش.

وحرصت السيدات أيضا على مساعدة رجال الأمن في توصيل كبار السن إلى مقارهم الانتخابية دون أى تجاوزات أو مضايقة.

وقالت إحدى السيدات إنها متواجدة من أمس أمام اللجان الانتخابية لمساعدة وإرشاد الناخبين كبار وصغار، مؤكدة أن هذا التطوع واجب عليها وعلى كل مصري محب لوطنه وداعم للاستقرار.

وطالبت السيدة المصريين بالنزول والمشاركة فى العملية الانتخابية بغض النظر عن اختياراتهم، مؤكدة أن نزولهم بمثابة رصاصة فى وجه كل كاره ومتربص بمصر.

ترشيحاتنا

العمرة تعوق إلهام شاهين عن التصويت فى انتخابات رئاسة مصر

«كبار العلماء بالسعودية»: الجزيرة القطرية أصبحت بوقا للإرهاب

خالد بن سلمان: إيران حاولت قتل "الجبير" في واشنطن

الإعلام العالمي: إقبال كثيف على اللجان الانتخابية في مصر.. أصوات الاستقرار تتحدى دعوات المقاطعة.. والسيسي رجل تعهد بحماية وصون مصر

أحمد موسى: نجاح الرئيس السيسي مضمون لكنه بحاجة لقوة دفع ضخمة.. فيديو

رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة يتفقد لجان الدقي والعجوزة.. صور وفيديو

10 أسباب تجعلك تتناول الجزر يوميا

شاهد.. النجوم بالحبر الفوسفوري بعد التصويت في الانتخابات الرئاسية

مسئول روسي يكشف عن السبب المحتمل لحريق كيميروفو

تعرف على أعراض الحسد و«6 طرق» للوقاية منه.. فيديو

شاهد.. لميس الحديدي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

شاهد.. «مساء الخير يا ريس» تشعل حماس الناخبين بـ«سراي القبة»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولات تفقدية للمحافظ وإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع.. صور

الحاجة نجاح تتصل بـ"النجدة" لتوصيلها للجنة للإدلاء بصوتها وتحلم بلقاء السيسي.. فيديو وصور

العصار: نتعاون مع «التموين» و«الاستثمار» لتوفير الزيت للمواطن بأسعار مناسبة وجودة عالية.. صور‎

شاهد.. لميس الحديدي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

زاهي حواس يدلي بصوته ويحث المصريين على المشاركة.. فيديو وصور

فيديو

يسرا: «لازم نقف جنب مصر زي ما وقفت جنبنا».. فيديو
شاهد.. رقص سيدات الفيوم أمام لجان الانتخابات
شاهد.. والدة الشهيد محمد وهبة: «أولادنا استشهدوا عشان البلد.. واللي مينزلش ينتخب يبقى بيفرط في دمهم»
شاهد.. «مساء الخير يا ريس» تشعل حماس الناخبين بـ«سراي القبة»
«القومى لحقوق الإنسان»: العملية الانتخابية تسير بشكل جيد دون معوقات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟