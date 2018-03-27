شاهد.. بوتين يزور المصابين في كارثة حريق كيميروفو

زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، المصابين في حريق أحد المراكز التجارية بمدينة كيميروفو الروسية.



وتحدث بوتين، في المستشفى الإقليمي، مع شاب يبلغ من العمر 18 عاما قفز من الطابق الرابع فور اندلاع الحريق، وقال الشاب لـ"بوتين" إن صحته تتحسن.



وأضاف الشاب أنه كان في المركز التجاري برفقة والده لحظة اندلاع الحريق، مؤكدًا أن معظم الناس لم يصدقوا ما حدث واعتقدوا أنه مجرد اختبار طوارئ.



والتقى الرئيس الروسي، أيضا بثلاثة رجال آخرين ساعدوا في إجلاء الناس من المركز في الدقائق الأولى من اندلاع الحريق، حيث عبر بوتين عن أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



ويعد حريق كيميروفو الذي أودى بحياة 64 شخصًا واحدا من أكبر أربعة حوادث في روسيا منذ 100 عام، إلى جانب حرائق في مديرية الشؤون الداخلية في سامارا (1999، 57 ضحية)، في دار لرعاية المسنين في قرية كاميشيفسكايا في إقليم كراسنودار (2007، 63 ضحية) وفي نادي لامي هورس في بيرم (2009، 153 ضحية).



