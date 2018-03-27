الريشة الطائرة يشارك بـ4 لاعبين فى بطولة ماليزيا الدولية

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة هشام التهامى على مشاركة 4 لاعبين فى بطولة ماليزيا الدولية والمقرر إقامتها فى العاصمة كولالمبور فى الفترة من 17 حتى 22 إبريل المقبل .



واستقر الاتحاد على سفر 4 لاعبين للمشاركة فى البطولة هم " عبدالرحمن كشكل – على الخطيب – هاديه حسنى – ضحى هانى " .



ومن جانبه أكد التهامى أن مشاركة عدد كبير من اللاعبين فى البطولات الدولية المختلفة يعد احتكاك جيد ويستفيد من اللاعبين بخبرات كبيرة، مشيرا إلي أن الاتحاد يعمل على تذليل كافة الأمور أمام اللاعبين من أجل السفر والمشاركة فى البطولات واكتساب الخبرات .

