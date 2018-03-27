نائبا «عين شمس» يتفقدان اللجان للاطمئنان على سير الانتخابات

حرص النائبان ثروت بخيت ويسري الأسيوطي أعضاء مجلس النواب عن دائرة عين شمس، على إجراء جولة لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية بعين شمس، حيث قاما بالمرور على اللجان الفرعية وتسهيل العملية الانتخابية ومشاركة المواطنين فرحة التصويت بالانتخابات.





ودعا النائب ثروت بخيت المواطنين للمشاركة في الانتخابات، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لابد من أدائه للاستمرار في دوران عجلة التنمية.





وشهد عدد من اللجان الانتخابية بعين شمس إقبالا متوسطا من الرجال والسيدات وكبار السن، وذلك في الساعات الأولى من بدء اليوم الثاني من عملية التصويت.





وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.





وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدأت أمس، الإثنين 26 مارس وتستمر حتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.





ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.





ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.





وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.





وطالب بضرورة الحشود أمام اللجان فى طوابير للتصويت فى الانتخابات، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا والظهور بصورة مشرفة أمام العالم.