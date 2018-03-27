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رياضة

السجون يفوز على ريد سكين في بطولة إفريقيا للطائرة بالأهلي

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:50 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق السجون الكيني للكرة الطائرة الفوز على نظيره فريق ريد سكين بطل ليسوتو في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي ينظمها النادي الاهلي وتستمر فعالياتها حتى 6 أبريل القادم.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيرة ، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-15 ، و25-14 و25-22 .

وانطلقت البطولة في التاسعة من صباح اليوم ، الثلاثاء، بمباراتين هما ريد سكين مع السجون وولايتا ديتشا الأثيوبي مع بورت الكاميروني ويُقام حفل الافتتاح في السادسة من مساء اليوم يعقبه أول مباراة للأهلي بالبطولة حيث سيواجه نيمو ستارز الأوغندي.

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