حسام البدري يجتمع مع معاونيه في الإمارات قبل لقاء الفجيرة

عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا مع معاونيه أحمد أيوب المدرب العام للفريق، وسيد معوض المدرب المساعد؛ للاطمئنان على أحوال اللاعبين في الإمارات بعد عودة البدري من كندا.



وانضم البدري لبعثة الاهلي المتواجدة حاليًا في الإمارات بعد عودته من كندا صباح اليوم، الثلاثاء، حيث قضي هناك إجازة لعدة أيام لزيارة أسرته.



وقدم أيوب للمدير الفني تقريرا مُفصًلا عن كل اللاعبين وحالات الإصابات؛ وذلك للبدء في التحضير لمباريات الدوري الممتاز فور استئنافه.



ويلتقي اليوم مع الفجيرة في الرابعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة ضمن احتفالات الفريق الإماراتي باليوبيل الذهبي على مرور 50 عامًا على تأسيسه.

