«الكهرباء»: 12 مليون جنيه لصيانة محطة الكريمات الشمسية



وتم تنفيذ محطة الكريمات الشمسية الحرارية وتشغيلها تجاريًا اعتبارًا من 1/7/2011 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 340 مليون دولار، حيث كانت هذه المحطة أحد 3 مشروعات تم تنفيذها على مستوى قارة أفريقيا في ذلك الوقت في المغرب والجزائر ومصر، مما أسهم في تكوين الكوادر الفنية الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التقنية.



ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها الهيئة من إجراء الصيانة الدورية لرفع كفاءة المحطة وإصلاح وصيانة المكون الشمسي بالمحطة، فقد ارتفعت كمية الطاقة المباعة من المحطة الشمسية بالكريمات في 30/6/2017 إلى 561.6 مليون ك.و.س مقابل 163.7 مليون ك.و.س. في 30/6/2016 بزيادة نـحو 398 مليون ك.و.س بنسبة زيادة تصل إلى 70.9%..

قال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه تم الانتهاء من عمل العمرة للتربينة الغازية والصيانة اللازمة للمكون الشمسي لمحطة الكريمات الشمسية الحرارية بتكلفة تصل إلى حوالي 12 مليون جنيه.جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، في إطار متابعة مستوى الأداء وما تم إنجازه لرفع كفاءة الوحدات والمحطات التابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.وأوضح الخياط أن قدرة المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات تبلغ 140ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي، ويبلغ إجمالي مساحة الحقل الشمسي 644 ألف متر مربع، وإجمالي المجمعات الشمسية 1920 مجمع شمسي تحتوي على53760 مرايا، كما بلغت نسبة التصنيع المحلي في المكون الشمسي حوالي 50%.من جانبه، أكد الوزير أن قطاع الكهرباء يولي اهتماما كبيرا لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع إتاحية المحطات، ورفع كفاءة الوحدات، فضلًا عن الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء للعنصر البشرى ورفع كفاءته وبناء كوادر قادرة على تشغيل وصيانة المنظومة الكهربائية على أعلى المستويات.