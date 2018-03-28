رئيس جامعة بني سويف: نعمل على ميكنة دار الضيافة والحجز إلكترونيًا

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ان الجامعة بصدد ميكنة دار الضيافة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتطويرها بهدف تقديم خدمة فندقية متميزة وعالية الجودة.





جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس ادارة المؤتمرات بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن عميد كلية الحقوق والدكتور شعبان مبارز المستشار المالى لرئيس الجامعة والدكتور محمود معوض مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.



