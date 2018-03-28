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محافظات

رئيس جامعة بني سويف: نعمل على ميكنة دار الضيافة والحجز إلكترونيًا

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:20 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ان الجامعة بصدد ميكنة دار الضيافة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتطويرها بهدف تقديم خدمة فندقية متميزة وعالية الجودة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس ادارة المؤتمرات بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن عميد كلية الحقوق والدكتور شعبان مبارز المستشار المالى لرئيس الجامعة والدكتور محمود معوض مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح رئيس الجامعة أن ميكنة كل الإجراءات المالية والإدارية سيساهم في عملية الإصلاح وضمان عدم وجود الرشوة أو الفساد، مشيرًا الى ان الجامعة لديها خطة بميكنة كافة الإدارات بهدف الارتقاء بجودة الأداء، ووجه رئيس الجامعة متابعة الصيانة الدورية للأسانسيرات والمكيفات وتكليف الإدارة الهندسية بالجامعة لمتابعة هذه الأعمال، إضافة الى تصميم لوجو خاص بالمركز .

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