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أخبار العالم

راديو فرنسا: البهجة تسيطر على الانتخابات الرئاسية في مصر

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:26 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية
رحيم يسري
فتحت اللجان الانتخابية في مصر أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحا، وشهدت الانتخابات أمس، الاثنين، إقبالا متوسطا، لكن البهجة سيطرت على الشوارع المصرية وتحولت إلى احتفالات على الأغاني الوطنية.

وذكر "راديو فرنسا الدولي" أن النساء هم الأكثر مشاركة في اليوم الأول من الانتخابات المصرية، حيث تم تنظيم عدد من العروض الفولكلورية والاحتفالات أمام اللجان، وأشار التقرير إلى توزيع الزهور وانتشار اللافتات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مراكز الاقتراع.

وقالت فريدة، أستاذة الطب في جامعة القاهرة: "نشارك في الانتخابات لأننا نريد الأفضل لبلدنا"، مضيفة أن المصريين سيثبتون للعالم إيجابيتهم وأن الهدف الأول هو ضمان إيقاف الإخوان الإرهابيين عن تدمير البلاد.

وتابعت: "أتمنى للرئيس المزيد من النجاح في فترة جديدة"، مؤكدة أنه لديه رؤية مستقبلية من الممكن ألا تستفيد منها شخصيا لكن أبناءها وأحفادها سيستفيدون بكل تأكيد.

وأشار التقرير إلى التواجد المحدود لمؤيدي المرشح موسى مصطفى موسى الذي يحظى بشعبية ضعيفة مقارنة بالرئيس السيسي الذي يمتلك سجلا من الإنجازات من وجهة نظر الكثيرين يضمن له الفوز بفترة رئاسية جديدة.

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