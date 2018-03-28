المتحف الكبير يوقع بعد غد مذكرة مع الجامعة المصرية اليابانية لحفظ التراث المصري

يستضيف المتحف المصري الكبير بعد غد الخميس احتفالية توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين المتحف والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.



وذكر بيان للجامعة المصرية اليابانية اليوم الثلاثاء أن كلا من ممثلي السفارة اليابانية في القاهرة، مدير مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة (الجايكا)، الدكتور طارق توفيق المشرف على المتحف والدكتور هاني هلال المنسق العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم سوف يحضرون احتفالية توقيع المذكرة.



وأضاف البيان أن التعاون بين المتحف والجامعة يأتي تأكيدا للجهود التي توليها الدولة المصرية؛ لتطوير المؤسسات التراثية والبرامج الأكاديمية ذات الصلة بما يعمل على توطيد العلاقات البحثية والعلمية والمجتمعية بين الجهات الأكاديمية والمهنية ذات الشأن بالتراث المصري وتكاملا مع الجهود المصرية اليابانية في مجال تطوير التعليم العالي وحفظ التراث المصري.

