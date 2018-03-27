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يسرا: «لازم نقف جنب مصر زي ما وقفت جنبنا».. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:23 م
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الفنانة يسرا إنها لم تستطع الإدلاء بصوتها فى أول أيام الانتخابات الرئاسية أمس، الاثنين، بسبب انشغالها فى تصوير آخر أعمالها الفنية، لافتة إلى أنه يجب على كل مواطن مصري أن يشارك فى الانتخابات الرئاسية دون تقاعس أو كسل.

وأضافت "يسرا"، فى لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر": "لازم نقف جنب مصر زي ما وقفت جنبنا"، مشيرة إلى أن كبار السن شاركوا بنسبة كبيرة فى الانتخابات لإحساسهم بالمسئولية وانتمائهم للوطن.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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