إقبال متوسط على اللجان الانتخابية في مدينة نصر

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة نصر اقبالا متوسطا قبيل غلق اللجان في الساعة الثالثة عصرا للراحة.



وسجلت اللجنة الفرعية 11 بمدرسة الملك فهد بمدينة نصر مايقرب من 800 شخص منذ الامس وحتى الآن.



بينما تفاوت تسجيل اللجان الاخري بعدد من المدارس ما بين 600 و900.



وفتحت اللجان الانتخابية بمدينة نصر ،أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة من صباح اليوم ، في ثانى ايام المارثون الانتخابي، ومن المقرر ان تنهي عملها في التاسعة مساءا يتخلل تلك الفترة ساعة راحة من الساعة 3 حتى 4 عصرا.



جدير بالذكر ان عناصر القوات المسلحة والشرطة تسلمت أمس الاحد مقرات اللجان الانتخابية استعدادا لتأمين الانتخابات الرئاسية 2018.



وانتشرت عناصر القوات المسلحة مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الدخلية وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان.



كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أى محاولة من شأنها التأثيرعلى العملية الانتخابية.



يذكر أن التصويت يبدأ فى تمام التاسعة من صباح امس ، ويستمر اليوم حتى التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام حيث يتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.



من جانبه قال المستشار أحمد جلال، المحدث باسم غرفة عمليات النيابة الإدارية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كل الوسائل اللازمة لضمان أداء القضاة لعملهم، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 18 ألف قاضٍ من الهيئات المختلفة يشرفون على الانتخابات.



وتجرى الانتخابات في 367 لجنة عامة و ألفًا و706 لجان فرعية ، فيما يشمل إجمالى الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفًا و138ناخبًا.



ويبلغ عدد الموظفين الإداريين المشرفين على العملية الانتخابية يبلغ 110 آلاف موظف.